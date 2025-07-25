Kağızman\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Kağızman'da hakkında 6 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığımızca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarma hakkında "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından toplam 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile aranan 1 kişiyi Kağızman'ın kırsal alanında kaldığı çadır içerisinde yakalayarak Jandarma Komutanlığı'na getirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız olarak, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS