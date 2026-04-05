Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

05.04.2026 14:33  Güncelleme: 14:45
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cenazesi Kızılcahamam Merkez Cami'nde kılındı. Kazada ayrıca 15 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında vefat eden 4 vatandaşın cenaze namazı Kızılcahamam Merkez Cami'nde kılındı.

Dün sabah saatlerinde Kahramankazan Saray mevkiinde özel halk otobüsünün köprü direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Efe Erdem, Mehmet Sucu (58), kızı fizyoterapist Safiye Simge Sucu (27) ile tıbbi sekreter Hamiyet Bilge Uslu'nun (27) cenaze namazı Kızılcahamam Merkez Cami'nde kılındı.

Hayatını kaybeden Safiye Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu'nun üniversite sınavına gittiği Sucu'nun babası Mehmet Sucu'nun da kızına eşlik ettiği öğrenildi.

Cenaze namazına CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam halkından çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Kızılcahamam, 3. Sayfa, Ankara, Cami, Son Dakika

