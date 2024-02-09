Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören araçların şasi numaraları değiştirilerek satıldı

Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören araçların şasi numaralarını yurtdışından getirilen yabancı plakalı araçlara takarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgesinden temin edilen ağır hasarlı, enkaz altında kalmış araçların şasi numaralarının yurtdışından temin edilen yabancı plakalı araçların şasi numarası ile değiştirilerek, bu araçların satılmasına yönelik soruşturmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiği tespit edilirken, 11 ilden 36 araca el konularak, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarında inceleme yapıldı. İncelenen 36 aracın şasi numaralarının değiştirildiği ve araçların yurt dışından yasal yollarla sokulan ancak çıkışı olmayan araçlar oldukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından yakalanan 7 şüpheli emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İfade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. - ANKARA
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