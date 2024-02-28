Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, depremde çıkarılan 200 çelik kasanın sahiplerine teslim edilemediğini açıkladı

İlk hasadı yapılan eriğin fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.