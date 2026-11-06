Kahramanmaraş Göksun'da devrilen tır vinçle kaldırıldı, trafik normale döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Göksun'da devrilen tır vinçle kaldırıldı, trafik normale döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Göksun\'da devrilen tır vinçle kaldırıldı, trafik normale döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yan yattı. Vinç yardımıyla kaldırılan tırın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tır, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı. Kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarına çekildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraşİnceleme3. SayfaOtomobilTrafikGöksunGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
15:07
Nüfusu git gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Nüfusu git gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:03:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da devrilen tır vinçle kaldırıldı, trafik normale döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android