Kahramanmaraş-Göksun karayolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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Kahramanmaraş- Göksun karayolunda 2 otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki Mehmet Akif İnan Tüneli'nde meydana geldi. Ö.F.B. idaresindeki 06 DE 7089 plakalı Volkswagen marka otomobil, tünel içerisinde seyir halindeyken yine aynı yöne giden M.Y. idaresindeki 46 HT 789 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazayı görüp sol şeritte duraklayan A.U. idaresindeki 01 BP 056 plakalı kamyona ise B.Ö.'nün kullandığı 38 UC 305 plakalı Ford marka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Ö.F.B., M.B., E.B. ve F.B. yaralandı. Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan F.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ