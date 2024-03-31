Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Bir Haftalık Operasyon Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Bir Haftalık Operasyon Raporu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Bir Haftalık Operasyon Raporu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda uyuşturucu madde, sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirdi. Ayrıca aranan şahısların yakalandığı operasyonlarda silahlar ve mermiler bulundu. Trafik timleri tarafından yapılan kontrollerde ise birçok araç kontrol edildi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele kapsamında da çalışmalar yapıldı.

31.03.2024 08:34  Güncelleme: 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir haftalık operasyon faaliyetini yayımladı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 21 - 27 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak, Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçlarından (73) şüpheli hakkında yasal yakalandı. 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda; 5 ton sahte deterjan, 4 ton sahte temizlik malzemesi, 123 gram metamfetamin, 74 gram esrar, 4 gram bonzai maddesi, 85 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 203 şahsı yakaladı.

Olayla ilgili 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. Şahısların; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E 48 isimli şahıs ve "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö 23 isimli şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce Yapılan operasyonlar neticesinde; Onikişubat İlçesinde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek ele geçirildi. Dulkadiroğlu İlçesinde, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Elbistan İlçesinde, 1 av tüfeği, 8 fişek, Afşin İlçesinde, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.

Trafik Timleri tarafından 17 bin 718 araç kontrol edildi.

Eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik (6) okulda toplam 354 öğrenciye genel trafik kuralları konusunda trafik eğitimi verildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kahramanmaraş ili genelinde Suça Karıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Yol İzin Belgesi olmadan seyahat ettiği anlaşılan 22 yabancı uyruklu şahsa ise toplam 99 bin 902 lira idari para cezası uygulandı.

Tem Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; (FETÖ/PDY) FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranma ve hakkında yakalama kararı bulunan T.E. (48) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Terör Örgütü Propagandası (FETÖ/PYD) içerikli paylaşımları yaptıkları tespit edilen R.D. (50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yaşlılar haftası nedeniyle yaşlı vatandaşlarımız ziyaret edildiğini duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Operasyon, Jandarma, Göçmen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Bir Haftalık Operasyon Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
    09:53 Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

    Batman'da seyir halindeki bir otomobil, Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde motor kısmından çıkan dumanlar sonucu alevlere teslim oldu. Sürücü, dumanı fark ederek otomobilden çıktı ve yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

  • Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
    09:39 Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti. Olayda saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşında olan 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Konya'nın Ereğli ilçesinde kağıt fabrikası inşaatında vinç sepetinde kaynak yaparken düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
    09:31 Konya'nın Ereğli ilçesinde kağıt fabrikası inşaatında vinç sepetinde kaynak yaparken düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

    Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikası inşaatında vinç sepetinde kaynak yaparken dengesini kaybeden kaynak ustası, 20 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • 21 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-18' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı
    09:12 21 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-18' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

    21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-18' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

  • 21 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 51 Şüpheli Yakalandı
    09:00 21 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 51 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-18' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür süren çalışmalarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

  • Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
    07:43 Batman'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

    Batman'da gece saatlerinde Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle yangın çıktı. Sürücü otomobilden kendini dışarı attı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

  • Çorum'da Muhtar Adayı Tarafından Destekçisi Darp Edildi
    07:20 Çorum'da Muhtar Adayı Tarafından Destekçisi Darp Edildi

    Çorum'un Babaoğlu Köyü'nde, bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

  • İstanbul Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi
    06:49 İstanbul Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi

    Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul'u etkisi altına aldı. Toz fırtınası nedeniyle hava kirliliği 4 gün süreceği bildirildi. Vatandaşlar gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerle karşılaşabilir.

  • Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu İstanbul'u etkisi altına aldı
    06:43 Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu İstanbul'u etkisi altına aldı

    Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden gelen toz fırtınası İstanbul'a ulaştı. Gece yarısı kent toza bürünürken, toz bulutu araçları kapladı. Meteoroloji yetkilileri sağlık açısından uyarıda bulunurken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiği bildirildi. Hava kirliliği 4 gün süreceği tahmin ediliyor.

  • İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı
    06:33 İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı

    31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.


09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:03 81 ilde seçim heyecanı İşte sandıklardan ilk görüntüler 81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler
08:40 Kırıkkale’de MHP’li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
07:57 Türkiye sandık başında Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
07:41 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi İşte 5 adımda oy kullanma rehberi 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi! İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
08:25 Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:54 Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 09:55:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'ndan Bir Haftalık Operasyon Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement