Kahramanmaraş Onikişubat\'ta seyir halindeki kamyonda yangın çıktı, itfaiye söndürdü

Kahramanmaraş Onikişubat'ta seyir halindeki kamyonda yangın çıktı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Onikişubat'ta Andırın yolu üzerinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kamyonda maddi hasar oluştu; yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyon alev alev yandı.
Yangın, Onikişubat İlçesi Kürtül Mahallesi Andırın yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonda çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası kamyonda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?