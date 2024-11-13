Kahramanmaraş\'ta 100 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada içi doldurulmuş 100 bin makaron ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan H.İ.K. (34) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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