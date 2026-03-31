Kahramanmaraş'ta 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan M.K., hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile yaralama suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan G.A. yakalandı. Yakalanan hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
