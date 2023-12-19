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Kahramanmaraş'ta 30 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 30 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 bin kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş\'ta 30 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
19.12.2023 - 13:39,
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında tespit edilen bir şahsa ait kaçak makaron sigara imalathanesine operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar neticesinde 1 tam otomatik elektronik makaron sigara dolum makinesi, 1 elektronik tam otomatik makaron sigara paketleme makinesi, 1 elektronik dolum makinesini çalıştıran kompresör, 105 kilogram sigara dolumunda kullanılan kıyılmış tütün, bin satışa hazır makaron sigara ve 30 bin sigara dolumunda kullanılan boş makaron ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde 1 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 30 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 30 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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