Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.27'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8.53 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. - KAHRAMANMARAŞ