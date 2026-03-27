Kahramanmaraş\'ta 8 Dağcı Mahsur Kaldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 8 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava şartları nedeniyle dağlık alanda mahsur kaldı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri mahsur kalan dağcıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesi Umutlu mevkii kırsalında yürüyüş yapan ve 8 kişiden oluşan dağcı grubu, aniden bastıran kötü hava şartları ve görüş mesafesinin düşmesi sonucu yönünü kaybetti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sarp ve dağlık arazide arama yapan ekipler 8 dağcıya ulaştı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen dağcılar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ