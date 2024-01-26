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Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 90 yaşındaki Elif Böke'nin kaldığı deprem konteynırında yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaşlı kadın ve engelli torunu konteynerden son anda çıkarıldı.

Kahramanmaraş\'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı
26.01.2024 - 22:53,
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Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yaşlı kadın ve engelli torunu konteynerden son anda çıkartılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Afşin ilçesi Akçırı Mahallesi'nde, Elif Böke'nin (90) kaldığı deprem konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalleli ise yangın büyümeden 90 yaşındaki kadını ve 20 yaşındaki engelli torununu konteynerden çıkarttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken konteyner kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı - Son Dakika


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