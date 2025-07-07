Kahramanmaraş\'ta Ahır Yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan ahır yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir evin ahırında yaşandı. Alınan bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ahırda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ