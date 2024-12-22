Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki bir apartman çatısında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çatı kata ulaşan ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Apartman Yangını - Son Dakika
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