Kahramanmaraş'ta Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

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Kahramanmaraş'ta gece apartmanın çatı katında başlayan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesindeki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında alevlerin yükseldiğini gören ikamet sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesine müsaade etmeden yangını kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ikamette herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangın sebebiyle apartmanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ