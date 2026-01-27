Asansör boşluğuna düşen şahıs kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta binanın asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi apartmanın asansör boşluğuna düştü. Düşen şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu düşen şahıs yaralı olarak asansör boşluğundan kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ