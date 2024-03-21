Kahramanmaraş'ta bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Kahramanmaraş - Göksun Edebiyat Tünellerinde meydana geldi. Kahramanmaraş Göksun istikametine 46 AHB 776 plakalı motosikleti ile seyir eden Veli Aydoğan (29), Nuri Pakdil Tüneli çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan Motosiklet sürücüsü Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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