Kahramanmaraş\'ta Beton Parçaları Düşen Bina İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

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Kahramanmaraş'ta beton parçaları düşen bir bina tehlike oluştururken, itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremleri sonrası hafif hasarlı raporu verilen 4 katlı binanın çatı kısmında deforme olan beton parçalarının bir kısmı büyük bir gürültüyle yere düştü. O anda binanın alt kısmından kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri de hareketli dakikalar yaşadı. 3 araç ile olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler incelemelerinin ardından bölgede güvenlik önlemi aldı.

Binanın altında bulunan esnaf Salih Çam, "Binanın bakımsızlığından dolayı beton parçası düşmesi var ve buradan bir insan geçseydi muhakkak ölürdü. Binaya az hasar verdiler şu anlık bir sıkıntı yok ancak bakımsızlık nedeniyle bu tür olaylar çevremizdeki binalarda da farklı zamanlarda meydana geliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ