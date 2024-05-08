Kahramanmaraş'ta Beton Parçaları Düşen Bina İtfaiyeyi Harekete Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Beton Parçaları Düşen Bina İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Kahramanmaraş\'ta Beton Parçaları Düşen Bina İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hafif hasarlı raporu verilen bir binanın çatı kısmında deforme olan beton parçaları yere düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

08.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta beton parçaları düşen bir bina tehlike oluştururken, itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremleri sonrası hafif hasarlı raporu verilen 4 katlı binanın çatı kısmında deforme olan beton parçalarının bir kısmı büyük bir gürültüyle yere düştü. O anda binanın alt kısmından kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri de hareketli dakikalar yaşadı. 3 araç ile olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler incelemelerinin ardından bölgede güvenlik önlemi aldı.

Binanın altında bulunan esnaf Salih Çam, "Binanın bakımsızlığından dolayı beton parçası düşmesi var ve buradan bir insan geçseydi muhakkak ölürdü. Binaya az hasar verdiler şu anlık bir sıkıntı yok ancak bakımsızlık nedeniyle bu tür olaylar çevremizdeki binalarda da farklı zamanlarda meydana geliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Deprem, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Beton Parçaları Düşen Bina İtfaiyeyi Harekete Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:01:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Beton Parçaları Düşen Bina İtfaiyeyi Harekete Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement