Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı

Kahramanmaraş\'ta Bıçaklı Saldırı
20.07.2026 23:29
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Evde bıçaklı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki Osman O. ağır yaralandı, şüpheliler aranıyor.

Kahramanmaraş'ta evde bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir eve gelen 4 şüpheli, evde bulunan Osman O. (27) ile tartıştıktan sonra bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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