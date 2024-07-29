Kahramanmaraş\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiinde çıkan orman yangını ile mücadele sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kıymetli hemşehrilerim, Onikişubat Fırnız'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının yapılacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ