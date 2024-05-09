Kahramanmaraş\'ta Depremzededen Klima ve Televizyon Çalındı

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki bir depremzedenin klima ve televizyon ünitesi çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Konteyner Kent 2. Etap 6. Sokak 229 numaralı konteynerde meydana geldi. M.Z. isimli depremzede akşam saatlerinde kaldığı konteynere geldi. İçeri giren depremzede klima ve motorunun, televizyon ünitesi ve bazı mutfak eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Konteynerde çalışma yapan ekipler şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - KAHRAMANMARAŞ