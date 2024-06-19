Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu Tünellerinde Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu Tünellerinde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Edebiyat Yolu Rasim Özdenören tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, 46 EG 622 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 46 DD 476 plakalı araca çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi, olayı gören vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.

19.06.2024 09:20
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Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Rasim Özdenören tüneli çıkışında meydana geldi. 46 EG 622 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü T.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen D.Ç.'nin kullandığı 46 DD 476 plakalı araca çarptı. Kazada 46 EG 622 plakalı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Her iki araçta bulunan 4 kişi olayı gören vatandaşlar tarafından tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı 4 kişi Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu Tünellerinde Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu Tünellerinde Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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