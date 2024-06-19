Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu Tünellerinde Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Rasim Özdenören tüneli çıkışında meydana geldi. 46 EG 622 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü T.K. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen D.Ç.'nin kullandığı 46 DD 476 plakalı araca çarptı. Kazada 46 EG 622 plakalı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Her iki araçta bulunan 4 kişi olayı gören vatandaşlar tarafından tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı 4 kişi Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ