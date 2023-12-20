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Kahramanmaraş'ta Esnafın Hırsızlara Notu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Esnafın Hırsızlara Notu

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren hırsızlara, 'Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız' diye not bıraktı. Ancak hırsızlar notu dikkate almadı ve üçüncü kez klima hırsızlığı yapmaya geldi.

Kahramanmaraş\'ta Esnafın Hırsızlara Notu
20.12.2023 - 14:52,
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Kahramanmaraş'ta bir esnaf, iş yerine giren hırsızlara, "Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız" diye not bıraktı.

Dulkadiroğlu ilçesinde gelinlikçi ve fotoğrafçılık yapan iki esnafın, iş yerlerindeki klima motorları ve parçaları birkaç gün üst üste çalındı. Farklı zamanlarda klima motoru ve bakır boruları çalınan esnaf durumu polis bildirdi. Esnaf, kendi imkanları ile buldukları klima motorunu yeniden yerine taktı. Klima motoru ve parçaları birkaç gün sonra yeniden çalınınca esnaf, hırsızların görebileceği yere, "Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız. Bunlar alınırken pahalı, satılırken ucuz. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa arka taraftaki dükkana gelin verelim" notunu yazdı.

Esnafın notunu dikkate almayan hırsızlar ise üçüncü kez klima hırsızlığı için bölgeye geldi. Dışarıdan ses geldiğini fark eden iki esnaf gördükleri hırsızları kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.

Hırsızlık olaylarından muzdarip olduklarını ifade eden Esnaf Ömer Faruk Özer, "İş yerimize klima taktırmıştık. Hırsızlardan bir türlü kurtulamadık ve klimaları terasa taktırdık. 3 kez hırsızlık oldu burada. Bir kere hırsızı yakaladık emniyete teslim ettik. Bir kere hurdacıdan klima motorunu teslim aldık. Bir seferinde ise klima borusunu kestiler ancak yakalayamadık. Mücadele veriyoruz yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Hırsızlara 'kardeş' diye hitap eden esnaf Özer, "'Sayın hırsız kardeşler' diye başladık ve kimseyi rencide etmek istemiyoruz. Buradaki boruları kesiyorlar ve 200-300 liraya satıyorlar. Boruların metresini biz 500 liraya alıyoruz ve 10-15 metre boru kullanıyoruz. Güvenlik kameramız vardı kamerayı da çalmışlar. Hırsız kardeşler lütfen paraya ihtiyacınız varsa gelin verelim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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