Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Batı Çevre Yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını - Son Dakika
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