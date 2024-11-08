Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın pamuk işleme bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangı, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının hallaç bölümünde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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