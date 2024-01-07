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Sakarya'da FETÖ/PDY Üyesi Aranan Şüpheli Kahramanmaraş'ta Yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da FETÖ/PDY Üyesi Aranan Şüpheli Kahramanmaraş'ta Yakalandı

Sakarya'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu aranan şahsı yakaladı. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya\'da FETÖ/PDY Üyesi Aranan Şüpheli Kahramanmaraş\'ta Yakalandı
07.01.2024 - 09:22,
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Sakarya'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme (FETÖ/PDY üyesi olma)' suçundan yargılaması devam eden ve aranması bulunan, KHK ile ihraç edilen uzman çavuş E.D. isimli şahsı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da FETÖ/PDY Üyesi Aranan Şüpheli Kahramanmaraş'ta Yakalandı - Son Dakika
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