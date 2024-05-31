Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kahramanmaraş'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan lastik yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki tesisin lastiklerinin bulunduğu alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

31.05.2024 00:36
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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan lastik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yüzlerce araç lastiğinin bulunduğu alanda çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 'planlı söndürme' taktiği ile kontrol altına alınan yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Soğutma işlemleri tamamlanan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
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