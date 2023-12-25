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Kahramanmaraş'ta gölette kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta gölette kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmak için baraja giren bir genç gölete düşüp kayboldu. Arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri kaybolan genci bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş\'ta gölette kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
25.12.2023 - 10:22,
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Kahramanmaraş'ta baraja düşen ve gölette kaybolan genci arama çalışmaları sabah saatlerine yeniden başladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde balık tutmak için baraja giren 3 kişiden biri gölete düşüp kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve Kahramanmaraş İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda barajın bazı alanlarında aramalar yoğunlaştırıldı.

Gruplar halinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bot ve dron yardımıyla kaybolan genci bulmaya çalışıyor. Baraj göletinin çok yosunlu ve akıntılı olmasından dolayı ekiplerin herhangi bir tehlike yaşamaması için dün çalışmalara ara verilmişti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta gölette kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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