Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi

Kahramanmaraş\'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.V. ve H.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

15.02.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda kaçak sigara ve 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili M.V., H.Ç. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement