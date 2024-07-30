Kahramanmaraş'ta İkamet Yangını Ormana Sıçradı

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Kahramanmaraş'ta ikamet yangını ormana sıçradı

Kahramanmaraş'ta orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi kırsalındaki yazlık evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına, ihbar üzerine 13 arazöz, 5 su tankı, 4 helikopter, 1 insansız hava aracı ve 130 personel sevk edildi.

Ormanlık alandaki yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.