Kahramanmaraş'ta farklı noktalarda çıkan iki araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlk yangın, Onikişubat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürdü.
İkinci araç yangını ise, Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi Çöçelli mevkiinde bir araçta çıktı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Her iki yangında da can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta İki Araç Yangını - Son Dakika
