Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan F.Y. ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.B.'nin bulunduğu adresler tespit edilip operasyon düzenlendi. 2 hükümlü de operasyonla yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan iki hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ