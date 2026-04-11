Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda yağma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan H.Y. ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan S.M. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan iki hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ