Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kipaş Holding Tekstil fabrikası inşaat alanında meydana geldi. Fabrika inşaatında çalışan 2 işçi bulundukları yerden düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 2 yaralı işi bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta İnşaatta Düşme Kazası - Son Dakika
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