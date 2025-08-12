Kahramanmaraş\'ta Kağıt Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasında çıktı. Fabrikanın işletme bölümünde çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çevrede yoğun dumanın etkili olduğu yangında soğutma çalışmalarının bir gün daha devam edeceği öğrenildi.

Yardıma gelenlerden Muhammet Bozdoğan, "İçeride çalışan bir arkadaştan öğrendiğime göre hızardan çıkmış. Ben yangını söndürmeye yardıma geldim" dedi.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ