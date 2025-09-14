Kahramanmaraş\'ta Kaza: 2 Yaşındaki Kız Öldü

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesi çarptı. 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde alınan bilgiye göre, Arif S. (26) idaresindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters istikamette seyretmeye başladı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

İş makinesi bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki Ali Karagün kardeşlere çarptı. Kazada Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.