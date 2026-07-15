Kahramanmaraş'ta Mağaradan Düşen Çocuk Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Döngel Mağarası'ndaki kayalıklardan düşerek yaralanan ve mahsur kalan çocuk, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Döngel Mağarası'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir çocuğun düşerek yaralandığı ve bulunduğu noktada mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD'dan 11 personel ve 2 araç, jandarmadan 3 personel ve 1 araç, sağlık ekiplerinden ise 3 personel ve 1 ambulans katıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda mağarada mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk bulunduğu yerden sağlıklı şekilde kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ