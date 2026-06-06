Minibüs yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Minibüs yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Minibüs yangını itfaiye tarafından söndürüldü
06.06.2026 16:05
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Dulkadiroğlu'nda çıkan minibüs yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, can kaybı yok.

Kahramanmaraş'ta çıkan minibüs yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim mahallesi küçük sanayi sitesinde çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası minibüste maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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