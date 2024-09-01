Kahramanmaraş\'ta motosiklet kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Mahallesi'nde L.K.'nın (38) kullandığı sepetli motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada baba L.K ve 10 yaşındaki oğlu M.K. yaralanırken, 12 yaşındaki Emirhan K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ