Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı gerçekleştiren öğrencinin ailesinin yaşadığı sitede sessizlik hakim oldu.

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Aynı okulda öğrenim gören öğrenci İ.A.M, yanında getirdiği silahlarla okul içerisinde ateş açtı. Olayda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen öğrencinin ailesinin yaşadığı siteye giden polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Site sakinlerinin yaşanan olayın ardından büyük şok yaşadığı, site genelinde sessizliğin hakim olduğu gözlendi. - KAHRAMANMARAŞ