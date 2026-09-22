Kahramanmaraş\'ta orman yangını 1 helikopter ve 3 arazözle kısa sürede söndürüldü

Kahramanmaraş'ta orman yangını 1 helikopter ve 3 arazözle kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde nedeni bilinmeyen şekilde başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 3 arazözün müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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