Kahramanmaraş\'ta orman yangını 1 helikopter ve 3 arazözle kısa sürede söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.