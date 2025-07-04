Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Kıyıkcı köyünde ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Son Dakika
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