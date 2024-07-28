Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiindeki piknikçilerin bulunduğu alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 5 araç ve 10 personel ile müdahale ederken, orman bölge ekipleri ise 60 kara aracı ile müdahale ediyor. Gün boyu 5 hava aracının da müdahale ettiği yangına 200 personel müdahale ediyor. Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin gayretini sürdürdüğü ve yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ