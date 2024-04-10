Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş'a seyir halindeki A.C.D. idaresindeki 34 NU 3099 plakalı Ford marka otomobil, Tekir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.C.D. ve yolcu konumundaki B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abidin Ok, anayola bağlanmak istediği sırada hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
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