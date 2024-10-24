Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük kırsalındaki Tofaş marka bir otomobilde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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