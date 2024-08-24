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Kahramanmaraş'ta sel suları sürücülere zor anlar yaşattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir araç sel suları içerisinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü.

Bu sırada bir araçta sel suları içerisinde kalırken diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.