Kahramanmaraş'ta sel suları sürücülere zor anlar yaşattı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir araç sel suları içerisinde kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü.
Bu sırada bir araçta sel suları içerisinde kalırken diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
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