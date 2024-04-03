Kahramanmaraş\'ta seyir halindeki araç yangına teslim oldu

AK Parti Hassa Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak, Samandağlılar Hakkında Yaptığı İfadeler Nedeniyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

AK Parti Hassa Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak'ın seçim sonrası yaptığı bir konuşmada sarf ettiği ifadeler nedeniyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, partinin toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışından ve dilinden taviz vermeyeceğini vurgulayarak, Hatay'ın hoşgörü ve kardeşlik iklimini koruyacaklarını belirtti.