Kahramanmaraş\'ta seyir halindeki araç yangına teslim oldu

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında seyir halindeki araç yangına teslim oldu.
Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile çevreye yayılmadan söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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