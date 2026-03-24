Kahramanmaraş'ta Silah Operasyonu: 10 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta Silah Operasyonu: 10 Gözaltı

24.03.2026 13:21
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 18 adreste ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 10 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 18 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adeta cephanelik çıktı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilenler ise dikkat çekti. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü ile birlikte bin 814 farklı çaplarda tabanca fişeği, 13 kurusıkı fişeği, 3 uzun namlulu tüfek fişeği ve 95 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca 1 alev gizleyen ve 1 el tutamağına da el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Görevden uzaklaştırılan İnan Güney’e 35 yıla kadar hapis talebi Görevden uzaklaştırılan İnan Güney'e 35 yıla kadar hapis talebi
Erol Köse hayatını kaybetti Erol Köse hayatını kaybetti

13:36
Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı
Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:58
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
