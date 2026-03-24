Kahramanmaraş'ta Silah Operasyonu: 10 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 10 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 18 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adeta cephanelik çıktı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilenler ise dikkat çekti. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü ile birlikte bin 814 farklı çaplarda tabanca fişeği, 13 kurusıkı fişeği, 3 uzun namlulu tüfek fişeği ve 95 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca 1 alev gizleyen ve 1 el tutamağına da el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ